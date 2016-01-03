أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نهاية الأكياس البلاستيك فى فرنسا مع العام الجديد لتأثيرها على خصوبة الرجال

Google+ Print
نهاية الأكياس البلاستيك فى فرنسا مع العام الجديد لتأثيرها على خصوبة الرجال نهاية الأكياس البلاستيك فى فرنسا مع العام الجديد لتأثيرها على خصوبة الرجال
مع مطلع العام الجديد بدأ التجار فى فرنسا إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك فى منتجاتهم من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة من التلوث والتى يتم التخلص منها فى البحار مما يكون له أثر ضار على التنوع البيولوجى والبيئة والصحة.

فقد أكدت العديد من الدراسات الطبية أنها السبب فى خفض نسبة الخصوبة لدى الرجال وتكون عاملا فى الإصابة بالسرطان، حيث يتم توزيع 5 مليارات كيس سنويا على التجار منها 122 مليون كيس يتم إلقاؤها على الشواطئ الفرنسية.

وقد أوضح فرانسيس بالومبى رئيس اتحاد التجار الفرنسيين، أن فرنسا تعمل منذ عدة سنوات على تخفيض عدد الأكياس البلاستيك التى توزع فى الأماكن الغذائية فقد انخفض من 10.8 مليار فى 2002 إلى 600 مليون فى 2013 وبذلك استهلك الفرنسيون 80 كيسا بلاستيكا لكل شخص فى 2013 علما بأن متوسط الاستهلاك فى أوروبا يصل إلى 198 كيسا.

جدير بالذكر أن هذا التخفيض سيجعل من فرنسا مثل الدنمارك تستهلك 5 أكياس فى العام ولكل مواطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365