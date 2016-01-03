نهاية الأكياس البلاستيك فى فرنسا مع العام الجديد لتأثيرها على خصوبة الرجال

مع مطلع العام الجديد بدأ التجار فى فرنسا إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك فى منتجاتهم من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة من التلوث والتى يتم التخلص منها فى البحار مما يكون له أثر ضار على التنوع البيولوجى والبيئة والصحة.

فقد أكدت العديد من الدراسات الطبية أنها السبب فى خفض نسبة الخصوبة لدى الرجال وتكون عاملا فى الإصابة بالسرطان، حيث يتم توزيع 5 مليارات كيس سنويا على التجار منها 122 مليون كيس يتم إلقاؤها على الشواطئ الفرنسية.

وقد أوضح فرانسيس بالومبى رئيس اتحاد التجار الفرنسيين، أن فرنسا تعمل منذ عدة سنوات على تخفيض عدد الأكياس البلاستيك التى توزع فى الأماكن الغذائية فقد انخفض من 10.8 مليار فى 2002 إلى 600 مليون فى 2013 وبذلك استهلك الفرنسيون 80 كيسا بلاستيكا لكل شخص فى 2013 علما بأن متوسط الاستهلاك فى أوروبا يصل إلى 198 كيسا.

جدير بالذكر أن هذا التخفيض سيجعل من فرنسا مثل الدنمارك تستهلك 5 أكياس فى العام ولكل مواطن.