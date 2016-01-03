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أمن السويس يضبط 40 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية فى السويس

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أمن السويس يضبط 40 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية فى السويس أمن السويس يضبط 40 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية فى السويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية موسعة استمرت 3 أيام، من ضبط 40 هاربا من أحكام قضائية.

كان قد أصدر اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس تعليمات لإدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد محمد والى ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 15 من الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم، كما تم ضبط 12 مسجلاً خطراً .

وتم التحفظ على المتهمين، وجارى تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.
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