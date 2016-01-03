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القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى وقف برنامج أبلة فاهيتا لـ7 فبراير المقبل

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القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى وقف برنامج أبلة فاهيتا لـ7 فبراير المقبل القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى وقف برنامج أبلة فاهيتا لـ7 فبراير المقبل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى وقف برنامج "أبلة فاهيتا" لجلسة 7 فبراير المقبل.

وكان سمير صبرى المحامى قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، حملت رقم 1617 لسنة 70 ق ضد رئيس مجلس الوزراء، طالب خلالها بوقف عرض برنامج (أبلة فاهيتا)، الذى يعرض على قناة cbc، لمخالفته القيم والأخلاق ووجود إيحاءات جنسية تخالف تقاليد المجتمع.

وقال صبرى:"إن برنامجًا معروفًا باسم (أبلة فاهيتا) يعرض على شاشة قناة CBC تقدمه دمية صناعية تسمى (أبلة فاهيتا)، وهى شخصية بلهاء تتبارى وتتباهى فى التحدث بإسفاف وبألفاظ تخالف كل القيم والأخلاق وبإيحاءات جنسية فجة خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أن هذا البرنامج يدخل كل بيت وتشاهده بعض الأسر ولا يمكن أن يقال إن هذا حرية رأى أو إبداع، حيث إن هناك خيطًا رفيعًا بين الإسفاف والانحطاط وحرية الرأى والإبداع، كذلك فارق كبير بين الديمقراطية والسفالة وقلة الأدب".

وأضاف صبرى فى دعواه أن هذا البرنامج يتحدث عن الأعضاء الجنسية للرجل بطريقة مبتذلة تمامًا كذلك يتطاول ويسخر بطريقة لا أخلاقية من شخصيات لها اسمها وتاريخها بجرأة ووقاحة متناهية، وإن جميع ما يعرض على قناة CBC من خلال برنامج (أبلة فاهيتا) يخالف تمامًا كل تقاليد المجتمع مع الأخذ فى الاعتبار أنه من غير المقبول أن يعرض على شاشة قناة من المفترض أنها تحترم نفسها وتحترم مشاهديها وأخلاق وقيم وعادات مجتمع له ثوابته وأصوله.

واختتم صبرى صحيفة دعواه بطلب الحكم بوقف عرض برنامج (أبلة فاهيتا) .
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