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تأجيل دعوى وقف برنامج "نفسنة" لجلسة 7 فبراير المقبل

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تأجيل دعوى وقف برنامج "نفسنة" لجلسة 7 فبراير المقبل تأجيل دعوى وقف برنامج "نفسنة" لجلسة 7 فبراير المقبل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى وقف برنامج نفسنة، الذى يذاع على قناة القاهرة والناس، لجلسة 7 فبراير، وكلفت المدعى بإعلان الهيئة العامة للاستثمار وشركة الأقمار الصناعية.

حملت الدعوى رقم 1620 لسنة 70ق واختصمت كلا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس والممثل القانونى لها ووزير الاستثمار.

وأوضحت أن انتصار دعت للفسق والفجور من خلال ظهورها فى برنامج "نفسنة" على فضائية "القاهرة والناس"، وحرضت فيه الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.

وكانت انتصار قالت فى إحدى حلقات البرنامج، إن الشباب يشاهدون الأفلام الإباحية لـ"تصبير أنفسهم"، بحسب تعبيرها، مؤكدة أنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامى، وهى تفضل مشاهدتها.
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