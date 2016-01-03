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تحرير 7 آلاف مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات بالقاهرة

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تحرير 7 آلاف مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات بالقاهرة تحرير 7 آلاف مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، من ضبط 7201 مخالفة مرورية تنوعت ما بين السير عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية.

كما رصدت الحملة المرورية، التى استمرت 24 ساعة، من رصد 4 حالات تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة بالطرق السريعة.

وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين، لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.
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