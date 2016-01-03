سقوط عاطل بحوزته بندقية و2 فرد خرطوش وطبنجة و7 قطع سلاح أبيض بالخليفة

نجح رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطل، وبحوزته كمية كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء داخل مسكنه بمنطقة الخليفة، والذى اعترف أن الأسلحة تخص شقيقه الذى توفى منذ عامان، والذى قام بشراءها أثناء أحداث يناير لاستخدامها فى الدفاع عن النفس، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم والأسلحة للنيابة لتولى التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، معلومات مفادها قيام "وليد ع س" 38 سنة، عاطل، وشهرته "وليد عبده"، ومقيم الاباجية، بحيازته الأسلحة النارية والبيضاء داخل مسكنه، فتم تشكيل فريق بحث والتأكد من صحة المعلومات.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته بندقية آلى "غير مبلغ بسرقتها"، و80 طلقة من ذات العيار، و2 فرد خرطوش عيار 16مم، و21 طلقة من ذات العيار، وطبنجة ضغط هواء "رش"، و7قطع سلاح أبيض عبارة عن "3 سكين، و2 ساطور، وسنجة، وبلطة حديدية".

وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات خاصة بشقيقه المتوفى "خالد ع س" 55 سنة، عاطل، " متوفى منذ عامان "، مشيرا إلى أن شقيقه قام بشراء تلك الأسلحة أثناء أحداث يناير 2011م بقصد الدفاع، فتم تحرير المحضر رقم 1 لسنة 2016، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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