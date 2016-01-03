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ضبط مطرب يمنى أثناء ممارسة الرذيلة مع «ريكلام» بحدائق الأهرام

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ضبط مطرب يمنى أثناء ممارسة الرذيلة مع «ريكلام» بحدائق الأهرام ضبط مطرب يمنى أثناء ممارسة الرذيلة مع «ريكلام» بحدائق الأهرام

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى من ضبط مطرب يمنى الجنسية أثناء ممارسة الرذيلة مع ساقطة داخل شقة بحدائق الأهرام.

تلقى اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة معلومات تفيد قيام مطرب يمنى وبصحبته فتاة بقضاء ليلة حمراء داخل شقة مفروشة بحدائق الأهرام.

وأكدت تحريات العقيد إبراهيم الطويل صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة ضمت العقيدين أحمد طاهر وعصام أبو عرب والمقدم حسن النجار ومحمد حلمى ورامز جمال وعمرو مطر وإيهاب توفيق ووليد طراف رجال مباحث الآداب، وتمت مداهمة الشقة، وأثناء ضبط المتهمين قام المطرب بالقفز من شباك الشقة بالدور الثانى للهروب، ونجحت القوة من ضبطه وأصيب إصابة بسيطة فى أذنيه .

وبمواجهة المتهم وسؤاله عن أسباب هروبه قال إنه مطرب معروف ويقوم بالغناء فى الحفلات والملاهى الليلية وحاول الهروب خوفا من الفضيحة.

وبالكشف عن المتهمة تبين أنها مسجلة وتعمل "ريكلام" فى بعض المحلات ومتهمة فى 13 قضية آداب وسرقة، وتم ضبط مخدرات وزجاجات خمور ومبلغ 5500 جنيه والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمين، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام أمر بتحرير محضر وإرسالهم للنيابة لتتولى التحقيق.

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