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سقوط عاطلين قبل ترويجهما 2 كيلو حشيش فى حدائق القبة

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سقوط عاطلين قبل ترويجهما 2 كيلو حشيش فى حدائق القبة سقوط عاطلين قبل ترويجهما 2 كيلو حشيش فى حدائق القبة
تمكن رجال مباحث حدائق القبة، من القبض على عاطلين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، أثناء استقلالهما دراجة بخارية بالمنطقة، لترويج المخدرات على عملائهما، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الحدائق، الحالة الامنية بشارع عزام بمنطقة الوايلى الكبير، وتمكن من ضبط "محمود.ن.ا" 19 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 23968 لسنة 2015م الحدائق "مخدرات"، و"كامل م م" 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 24427 لسنة 2015م الحدائق "مخدرات"، أثناء استقلالهما الدراجة البخارية رقم ط ب م 527 " ملك وقيادة الثانى ".

وبتفتيش المتهمين تم العثور بحوزتهما على كمية من الحشيش وزنت 2 كيلو، ومبلغ 1085 جنيها، وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما، فتم تحرير المحضر رقم 21/2 لسنة 2016، جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365