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ضبط حلاق متهم فى قضايا سرقة بالإكراه بمنطقة العجوزة

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ضبط حلاق متهم فى قضايا سرقة بالإكراه بمنطقة العجوزة ضبط حلاق متهم فى قضايا سرقة بالإكراه بمنطقة العجوزة
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط حلاق متهم فى عدة قضايا سرقة بالإكراه بمنطقة العجوزة.

وكان الرائد عمرو نصر، معاون قسم العجوزة، من ضبط المدعو "محمد.ج" ويعمل حلاقا ومقيم بدائرة قسم الطالبية المحكوم عليه الهارب فى القضية جنح مركز العياط سرقة بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وأخطر اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.
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