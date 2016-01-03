النيابة تستعجل تحريات الأموال العامة فى واقعة اتهام إكرامى الصباغ بالنصب

أمرت النيابة العامة صباح اليوم الأحد، باستعجال التحريات النهائية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حول واقعة اتهام إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست بالنصب على المواطنين.

تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئا، وأن المشاريع مجرد سراب وليست حقيقة على أرض الواقع .

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، أمر سابقًا بتجديد حبس إكرامى الصباغ، رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالنصب على أكثر من 60 مواطنًا.

وكشفت التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة أن تخصيص المشاريع الاستثمارية بالساحل الشمالى تم باسم شريك إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست، فأمرت باستدعائه.

وكانت النيابة العامة تلقت عشرات البلاغات من المواطنين الذين يتهمون رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" إكرامى الصباغ، بالنصب عليهم، على مدار 4 أيام ماضية .

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