أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستعجل تحريات الأموال العامة فى واقعة اتهام إكرامى الصباغ بالنصب

Google+ Print
النيابة تستعجل تحريات الأموال العامة فى واقعة اتهام إكرامى الصباغ بالنصب النيابة تستعجل تحريات الأموال العامة فى واقعة اتهام إكرامى الصباغ بالنصب
أمرت النيابة العامة صباح اليوم الأحد، باستعجال التحريات النهائية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حول واقعة اتهام إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست بالنصب على المواطنين.

تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئا، وأن المشاريع مجرد سراب وليست حقيقة على أرض الواقع .

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، أمر سابقًا بتجديد حبس إكرامى الصباغ، رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالنصب على أكثر من 60 مواطنًا.

وكشفت التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة أن تخصيص المشاريع الاستثمارية بالساحل الشمالى تم باسم شريك إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست، فأمرت باستدعائه.

وكانت النيابة العامة تلقت عشرات البلاغات من المواطنين الذين يتهمون رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" إكرامى الصباغ، بالنصب عليهم، على مدار 4 أيام ماضية .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365