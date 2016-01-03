القلب ودقاته..الأسباب العلمية لسرعة قلب المراهقات ونصائح للتخلص من المشكلة

حالة شائعة بين بعض الفتيات المراهقات، تلك التى تشعر خلالها الفتاة بأن قلبها يخفق بسرعة وتتسارع دقاته لدرجة سماعها وشعورها بها بسهولة، حتى وإن لم تبذل مجهودا، هذه الحالة تظهر كثيرا عند التوتر أو المذاكرة أو المرور بمواقف محرجة، وفى حالات أخرى تشعر بها الفتاة دون سبب أو حتى القيام بأى مجهود أو حركة.

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء يوضح لنا سبب خفقان وسرعة ضربات قلب بعض الفتيات، تلك الحالة الشائعة التى يعتبرها بعض الأهل نوعا من (الدلع)، أو ناتجة عن الاضطرابات العاطفية والنفسية خلال فترة المراهقة، ولكن ما يؤكد عليه مروان هو أن شكوى الفتاة من تلك الحالة غالبا ما يكون وراءه سبب مرضى، قد تصل حد شعور الفتاة بصعوبة فى النوم والخلود إلى الراحة.

وتابع الباحث فى الدواء والغذاء موضحا أن الفتيات خلال سن المراهقة تعانين بسبب التغييرات الجسدية، من الأنيميا ونقص فى نسب الهيموجلوبين، وبالتالى تتعطل أو تقل كفاءة ناقلات الأكسجين الواصلة إلى القلب، وهى حالة خطيرة تتسبب فى حدوث سرعة وقوة فى ضربات القلب، وهنا لابد على الفتاة أن تتوجه إلى طبيب متخصص بعد إجرائها تحليل صورة دم كاملة لإمدادها بالمكملات الغذائية اللازمة، كما ينصح الدكتور مروان بضرورة تركيزها على تناول العسل الأسود الغنى بالحديد، والسبانخ الخضراء الغنية بالفوليك أسيد، والخضراوات الورقية الغنية بالألياف، واللحوم خصوصا الكبدة، لكى تتخلص من مشكلة تسارع ضربات القلب، أما إذا لم تختف المشكلة رغم علاج الأنيميا يفضل التوجه لأخصائى قلب وصدر للاطمئنان.

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