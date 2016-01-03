«عم سلامة» تقود حكيم للفوز بأحسن أغنية شعبية لعام 2015

كتبت: إنجي لطفي

أسفر أوسكار شعبي إف إم، على مدار شهر كامل، لاختيار أحسن أغنية شعبية، وأحسن مطرب شعبي لعام ٢٠١٥م، عن فوز المطرب الشعبي حكيم، باللقب، وأحسن أغنية عّم سلامة، لحكيم أيضًا .

وأجرت “شعبي إف إم”، على مدار شهر ديسمبر أوسكار الأغنية الشعبية لعام ٢٠١٥م، والذي خصصت له برنامجًا يوميًا مدته ساعتين، يذاع من الساعة الثامنة مساءً وحتى العاشرة، من تقديم مي حلمي، بالإضافة إلى مشاركة البرامج الثلاثة الرئيسية في الإذاعة في الاستفتاء، والتي كانت تبدأ بـ”صباحو شعبي”، و”في كل حته”، من الساعة الرابعة وحتى الساعةالسادسة مساءً، و”واحد شعبي وصلّحو”، والتي كانت بجانب الصفحة الرئيسية لشعبي إف إم، من خلال مشاركة المستمعين، كما شارك في الاستفتاء عددٍ كبيرٍ من نجوم الفن والصحفيين ولاعبي كرة القدم .

يذكر فوز المطرب محمود الليثي، بالمركز الثاني، وأحمد شيبه، بالمركز الثالث ،والمطربة فاطمه عيد، وأمينه بأغنية يامراكبي كأحسن دويتو .

> ويؤكد ماهر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل، على أن توزيع الجوائز سيكون وسط حضور نجوم الفن والصحافة والمجتمع من خلال حفلٍ كبير يتم التجهيز له حاليًا .