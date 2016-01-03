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مستوطنون يهود يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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مستوطنون يهود يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستوطنون يهود يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

أرشيفية

اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال يوسف مخيمر رئيس رابطة المرابطين بالقدس المحتلة، لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله، إنه كالعادة تقتحم مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصي، مشيرا إلى أن المرابطين والمصلين تصدوا لمحاولتهم ممارسة شعارات يهودية بباحات المسجد

وأضاف أن المرابطين يكبرون ويهللون مما يفزع المستوطنين فيخرجوا سريعًا من باحات المسجد، مؤكدا أن كل هذه الاقتحامات والانتهاكات تحدث بحماية شرطة الاحتلال وجيشه.

وأشار إلى أن المرابطين لا يخشون شرطة الاحتلال ولا جيشه وصامدون حتى تحرير القدس والمقدسات، مناشدا العالم العربي والإسلامي ضرورة التحرك لوقف تلك الانتهاكات اليهودية الشبه يومية.

ويقتحم المستوطنون بشكل شبه اليومي باحات الأقصى لتدنيسه وتمرير مشروع احتلالي له لتقسيمه مكانيا وزمانيا فيما يجابه مشروعهم المقدسيون.

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