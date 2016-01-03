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رئيس قناة TEN: مذيعات جُدد لتقديم «صباح الورد» و«عسل أبيض»

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رئيس قناة TEN: مذيعات جُدد لتقديم «صباح الورد» و«عسل أبيض» رئيس قناة TEN: مذيعات جُدد لتقديم «صباح الورد» و«عسل أبيض»

كتبت: إنجي لطفي

قال حسن عبد الكريم، رئيس قناة TEN، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إن ” القناة قد بدأت مفاوضات مع مذيعات جُدد، للانضمام إلى شاشة  TENمن أجل تقديم برنامجي ” صباح الورد” و” عسل أبيض”، موضحًا  أنه جاري الإعلان عنهم قريبًا .
> وأضاف “عبد الكريم”، أن برنامج ” عسل أبيض” قد تم مدٌ أيام تقديمه ليصبح من السبت إلى الخميس.
> يذكر أن غادرت منة فاروق، برنامج ” عسل أبيض”، كما غادرت الإعلامية أسماء مصطفى، برنامج ” صباح الورد”، لذا بدأت القناة المفاوضات مع مذيعاتٍ جُدد لتقديم البرنامجين السابق الإشارة إليهم.

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