قال حسن عبد الكريم، رئيس قناة TEN، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إن ” القناة قد بدأت مفاوضات مع مذيعات جُدد، للانضمام إلى شاشة TENمن أجل تقديم برنامجي ” صباح الورد” و” عسل أبيض”، موضحًا أنه جاري الإعلان عنهم قريبًا .
> وأضاف “عبد الكريم”، أن برنامج ” عسل أبيض” قد تم مدٌ أيام تقديمه ليصبح من السبت إلى الخميس.
> يذكر أن غادرت منة فاروق، برنامج ” عسل أبيض”، كما غادرت الإعلامية أسماء مصطفى، برنامج ” صباح الورد”، لذا بدأت القناة المفاوضات مع مذيعاتٍ جُدد لتقديم البرنامجين السابق الإشارة إليهم.
رئيس قناة TEN: مذيعات جُدد لتقديم «صباح الورد» و«عسل أبيض»
قال حسن عبد الكريم، رئيس قناة TEN، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إن ” القناة قد بدأت مفاوضات مع مذيعات جُدد، للانضمام إلى شاشة TENمن أجل تقديم برنامجي ” صباح الورد” و” عسل أبيض”، موضحًا أنه جاري الإعلان عنهم قريبًا .