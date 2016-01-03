رئيس قناة TEN: مذيعات جُدد لتقديم «صباح الورد» و«عسل أبيض»

كتبت: إنجي لطفي

قال حسن عبد الكريم، رئيس قناة TEN، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إن ” القناة قد بدأت مفاوضات مع مذيعات جُدد، للانضمام إلى شاشة TENمن أجل تقديم برنامجي ” صباح الورد” و” عسل أبيض”، موضحًا أنه جاري الإعلان عنهم قريبًا .

> وأضاف “عبد الكريم”، أن برنامج ” عسل أبيض” قد تم مدٌ أيام تقديمه ليصبح من السبت إلى الخميس.

> يذكر أن غادرت منة فاروق، برنامج ” عسل أبيض”، كما غادرت الإعلامية أسماء مصطفى، برنامج ” صباح الورد”، لذا بدأت القناة المفاوضات مع مذيعاتٍ جُدد لتقديم البرنامجين السابق الإشارة إليهم.