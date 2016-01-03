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وزير الرياضة: تعيين مجلس للأهلي سيكون محصن دوليا

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وزير الرياضة: تعيين مجلس للأهلي سيكون محصن دوليا وزير الرياضة: تعيين مجلس للأهلي سيكون محصن دوليا

حدد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مصير مجلس إدارة الأهلي في حال رفض الاستشكال مما يؤدي إلي حل هذا المجلس.

وقال عبد العزيز إنه أجري اتصالا هاتفيا برئيس الأهلي محمود طاهر، وأكد له علي ثلاثة أمور، أولها تنفيذ أحكام القضاء أي كانت.

وأضاف عبر وزارة الشباب والرياضة "والأهم سأكون حريصا علي استقرار النادي الأهلي، وعدم اتخاذ قرار يهدد بتجميد دوليا، مثلما حدث مع السودان والكويت.

وشدد وزير الرياضة: القرار سيكون محصن بالتنسيق مع الجهات الدولية سواء اللجنة الاوليمبية أو الاتحاد الدولي".

وواصل "لا أعلم كيف يصرح مسؤولين بإدارة الأهلي باحترام أحكام القضاء ويطالبون بتدخل رئيس الوزراء وفي نفي الوقت يتم التلويح باللجوء للجنة الأولمبية الدولية وتقديم بلاغ للنائب العام".

واختتم وزير الرياضة "لم اتصل بحسن حمدي أو الخطيب لرئاسة الأهلي بشكل مؤقت، ولكن في حال رفض الاستشكال المقدم من الإدارة الحالية، فإنه سيتم الإعلان عن تعيين مجلس جديد خلال أيام".

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