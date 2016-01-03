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البحرين تندد بالاعتداء على مقر السفارة والقنصلية السعودية فى إيران

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البحرين تندد بالاعتداء على مقر السفارة والقنصلية السعودية فى إيران البحرين تندد بالاعتداء على مقر السفارة والقنصلية السعودية فى إيران
نددت وزارة الخارجية البحرينية بالإعتداء الذى وقع على مقر السفارة والقنصلية فى إيران، وذلك وفق ما نقلت قناة العربية فى خبر عاجل.

وحثت وزارة الخارجية الإيرانية مواطنيها على تجنب التجمع أمام المقار الدبلوماسية السعودية، وشدد المتحدث باسم الخارجية على ضرورة توفير أمن المقار.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث حسين جابر أنصارى أن "الشرطة الإيرانية ملتزمة بتوفير الأمن لمقار البعثات الدبلوماسية السعودية فى طهران ومشهد، وستتصدى لأى تهديد تتعرض له هذه المقار".

- إيران تدعو مواطنيها إلى تجنب التجمع أمام المقار الدبلوماسية السعودية
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