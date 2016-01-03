مقتل 8 ضباط عراقيين وإصابة 28 فى تفجيرات انتحارية شمال بغداد

أفاد ضابط فى الجيش العراقى بمقتل ثمانية ضباط عراقيين وإصابة 28 عسكريا اليوم الأحد فى تفجيرات انتحارية نفذها عناصر من تنظيم داعش استهدفت معسكرا لتدريب المتطوعين من أهالى مدينة الموصل فى قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين 170 كم شمال بغداد.

وقال العقيد طارق المولى لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن ستة انتحاريين اقتحموا قاعدة سبايكر التى يضم متدربين متطوعين لتحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش صباح اليوم ما تسبب فى مقتل ثمانية ضباط واصابة 28 عسكريا اخرين والحاق إضرار بالقاعدة.

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