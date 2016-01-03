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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى
اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال يوسف مخيمر رئيس رابطة المرابطين بالقدس المحتلة، لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله، إنه كالعادة تقتحم مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن المرابطين والمصلين تصدوا لمحاولتهم ممارسة شعارات يهودية بباحات المسجد.

وأضاف أن المرابطين يكبرون ويهللون مما يفزع المستوطنين فيخرجوا سريعا من باحات المسجد، مؤكدا أن كل هذه الاقتحامات والانتهاكات تحدث بحماية شرطة الاحتلال وجيشه.

وأشار إلى أن المرابطين لا يخشون شرطة الاحتلال ولا جيشه وصامدون حتى تحرير القدس والمقدسات، مناشدا العالم العربى والإسلامى ضرورة التحرك لوقف تلك الانتهاكات اليهودية الشبه يومية.

ويقتحم المستوطنون بشكل شبه اليومى باحات الأقصى لتدنيسه وتمرير مشروع احتلالى له لتقسيمه مكانيا وزمانيا فيما يجابه مشروعهم المقدسيون.
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