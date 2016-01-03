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حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مباحث المديرية أمن القليوبية

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حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مباحث المديرية أمن القليوبية حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مباحث المديرية أمن القليوبية
اعتمد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، اليوم الأحد، حركة تنقلات محدودة، بين رؤساء مباحث المديرية.

شملت الحركة تولى المقدم صلاح عبدالفتاح رئيس مباحث مركز بنها والنقيب أسامة ندا رئيس مباحث سرقة السيارات بالمديرية.

كما تضمنت الحركة تولى المقدم أحمد الخولى رئيسا لمباحث مركز طوخ بديلا عن النقيب محمد السعيد الذى تم نقله إلى فرقة شمال بنها.

كما شملت الحركة أيضا تولى المقدم أحمد كمال رئيسا لمباحث قسم قليوب بديلا عن النقيب عنان حجاج الذى تم نقله لمكتب تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالإضافة إلى عودة الرائد أحمد عصر رئيسا لمباحث قسم شرطة الخانكة.

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