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محافظ أسوان يستعرض مع رؤساء المدن أهم المشاكل الجماهيرية

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محافظ أسوان يستعرض مع رؤساء المدن أهم المشاكل الجماهيرية محافظ أسوان يستعرض مع رؤساء المدن أهم المشاكل الجماهيرية
اجتمع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الأحد، برؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ورؤساء الأحياء بقاعة الاجتماعات بديوان محافظة أسوان.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة وضع الحلول المبتكرة والإجراءات السريعة لتحقيق التحسن المطلوب والملموس للمواطن، مع زيادة حجم الاستفادة القصوى من الجهود المبذولة لصالح أهالى المحافظه وخاصة فى قطاع النظافة العامة والتجميل داخل المدن وما يتبعه من إزالة للإشغالات وصيانة للمرافق العامة، بجانب سيولة الحركة المرورية.

من جانبهم، عرض رؤساء المدن أهم المشاكل التى تعانى منها مدن المحافظة مثل آليات التخلص من القمامة والمخلفات وعجز العمالة ومهندسى الإدارات المحلية وأيضاً إزالة التعديات والإشغالات وتهالك شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مشاكل المركبات غير المرخصة مثل التوك توك.

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مصر 365