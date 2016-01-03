بالصور.. أخطر 5 مزلقانات بطريق مصر إسكندرية الزراعى فى القليوبية

تعد المزلقانات الواقعة بطول الطريق الزراعى مصر الإسكندرية الزراعى ومزلقانات خط شبين القناطر والخانكة من أخطر المزلقانات على مستوى المحافظة، خاصة وأن الكثير منها يقع على خطى السكة الحديد "القاهرة -الإسكندرية أو القاهرة – الزقازيق" أو بالقرب من مناطق سكنية ومدارس وأماكن عبور السيارات والمواطنين.

قال توفيق محمد عامل إن مزلقان الثلاجة وميت نما وميت حلفا وكفر أبو جمعة والسفاينة بطوخ من أخطر المزلقانات، لأنها تعطل الطريق وتصيبه بالشلل وقت الذروة وفى مواعيد مرور القطارات.

وأكد سعيد فتحى محامى أن هناك وعودا كثيرة من عدد من المحافظين والوزراء السابقين والحالين لتطوير مزلقانات القليوبية والتى يصل عددها 35 مزلقاناً إلا أن التطوير لم يصل الـ 5 مزلقانات تقريباً تم تطويرها إلكترونيا أما الباقى فمازالت تعمل عشوائيا، ويسبب كوارث يوميا وعلى سبيل المثال لا الحصر مزلقان الثلاجة الكائن بالطريق الزراعى فهو مزلقان يحمل كل مفردات الموت فهو السبيل لعبور أهالى منطقة الشرقاوية ووسائل المواصلات إلى المدارس الكائنة بأرض الجنينة ومنطى والتى يزيد عددها عن 7 مدارس لمراحل دراسية متنوعة، بالإضافة إلى عبور سيارات الأجرة والتوك توك والسيارات الملاكى لسكان تلك المناطق من وإلى طريق مصر إسكندرية الزراعى.

ونطالب محافظ القليوبية ووزير النقل بإنشاء كوبرى سيارات يخدم تلك المنطقة وغلق المزلقان حماية للمواطنين من خطر الموت فى كل لحظة.

وقال أحد عمال المزلقان رفض ذكر اسمه: مازلنا نحكم المزلقانات بالسلاسل الحديدية وبعضها بالحبال والحجارة ومن السهل على المارة أن يخترقوا تلك الحواجز مما يعرض حياتهم بالخطر.

أكد أن مزلقان ميت نما على الرغم من تطويرة إلكترونيا إلا أنه دائما معطل ونتحكم فى الحواجز بالحبال والسلاسل الحديدية، وأيضا مزلقان الثلاجة وميت حلفا وكفر أبو جمعة والسفاينة من أكثر المزلقانات خطورة لأنه يوجد فى مدخل منطقة سكنية ويشهد اختناقا شبه دائم حيث تتكدس السيارات الملاكى مع الأجرة وسائقى التوك توك والمارة من الموظفين وطلبة المدارس وخاصة فى ساعات الذروة لافتا إلى أن هيئة السكك الحديدة تتعامل مع عمال المزلقانات بأنهم درجة عاشرة وفى النهاية هم المسئولون عن كل مصيبة تحدث.

وأكد مصدر بديوان عام محافظة القليوبية أن هناك تقرير صادر مؤخراً عن الهيئة القومية لـسكك حديد مصر يفيد بوجود 34 معبراً غير قانونى و17 معوقا لتطوير معابر ومزلقانات السكة الحديد بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى وجود 5 معابر غير قانونية بخط القاهرة – الإسكندرية تتمثل فى معبر بجوار أحد كبارى المشاة بالكيلو 17 ومعبر بقرية كفر أبو جمعة بالكيلو 16 ومعبر بقرية السفاينة بالكيل 36، ومعبر بعزبة طلعت بالكيلو 37.

وأضاف التقرير أن هناك 7 معابر غير قانونية بخط "بنها – زفتى و4 معابر بخط "المرج - 23 يوليو فى مناطق مناطق سيدى فياض والشوبك، والجبل الأصفر والخانكة بالإضافة إلى 7 معابر بخط "قليوب - شبين القناطر وهى عرب العراقى وكساشيما ونوى وأبو المعاطى وكفر طحا وكفر شبين فضلًا عن 9 معابر بخط قليوب – منوف ومعبرين بخط قطار بنها – الزقازيق.



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