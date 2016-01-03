اليوم| الأوبرا تفتتح سلسلة حفلات «العندليب الأسمر»

تفتتح دار الاوبرا المصرية مساء اليوم الآحد 3يناير سلسلة حفلات بعنوان “العندليب الاسمر “،فى الثامنه مسائا بالمسرح الكبير.

الحفل يقام ضمن خطة الأوبرا لاحياء التراث الموسيقى العربي عبر مسارحها بالقاهرة والاسكندرية، وتحييها الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو محمد اسماعيل الموجى ،التى تقدم أعمالها ايضا ضمن السلسلة نفسها مساء الخميس 7 يناير على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية “.

وتشهد الحفلات تقديم باقة من اشهر اعمال عبد الحليم حافظ التى شكلت جزء من الوجدان الفنى المصرى ،وباتت علامات بارزة فى تاريخ الغناء العربى ،ومنها على قد الشوق ، زى الهوا ، اى دمعة حزن لا ، يا خلى القلب ، على حسب وداد قلبى ، قارئة الفنجان ،الى جانب موسيقى روائع العندليب ” احتار خيالى”، ويشدو بها ياسر سعيد ، هانى عامر ، محمد حسن ، احمد عفت ،والعازفان محمد ظهير ( كمان ) ومحمود بدير ( تشيللو ) .