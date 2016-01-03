أمريكا تطلب تسليم سياسي هندوراسي في قضية غسيل أموال

قال ارتورو كوراليس وزير خارجية هندوراس إن الولايات المتحدة طلبت تسلم خايمي روزنتال المصرفي والسياسي الهندوراسي البالغ من العمر 80 عامًا والمتهم بالمشاركة في برنامج حول أموالًا غير قانونية عبر حسابات أمريكية.

وبحسب رويترز قال كوراليس للصحفيين إنه تم تسلم الطلب الأمريكي قبل عيد الميلاد، وأن قرار الموافقة عليه يعود الآن إلى المحاكم في هندوراس.

وواجهت عائلة روزنتال وهي واحدة من أغنى العائلات في هندوراس اتهامات العام الماضي باستخدام مجموعة كونتننتال التابعة لهم لإدارة ما وصفه مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية بواحدة من أكبر شبكات غسيل الأموال في أمريكا الوسطى.

وفى أكتوبر اعتُقل يانكيل روزنتال ابن شقيق خايمي رئيس نادي ديبورتيفو ماراثون لكرة القدم والذي كان حتى يونيو الماضي وزيرًا للاستثمار في حكومة رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز بتهمة غسيل الأموال في ميامي.

ووجهت لخايمي وابنه ياني ويانكيل والمحامي اندريس أكوستا جارسيا تهمة إدارة البرنامج الذي استمر عشرات السنين، وزُعم أنه غسل أموالا من تهريب المخدرات وعائدات رشى أجنبية عبر حسابات مصرفية أمريكية.

ونفت عائلة روزنتال هذه الاتهامات.