15 أكلة تطهر جسمك من السموم والملوثات ودخان السجائر

تتعرض أجسامنا للكثير من السموم وملوثات الهواء الجوى سواء من عوادم السيارات أو دخان السجائر أو ملوثات الجو المختلفة، بالإضافة إلى الكثير من المواد الضارة الموجودة فى الأطعمة التى نتناولها.

وكشف تقرير طبى نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى تطهير وتنظيف الجسم من السموم والملوثات بمختلف أنواعها وهى تشمل:

1.التفاح: غنى بالبكتين، الذى يساهم فى تطهير الأمعاء من المواد السامة.

>2.الأفوكادو: له تأثير رائع فى تدمير السموم التى تترسب على جدران الشرايين، كما يحتوى على الجلوتاثيون التى تساعد الكبد على تطهير السموم بالجسم.

>3.البنجر: يحتوى على خليط من المواد الفعالة الرائعة التى تساهم فى تطهير الدم من المواد السامة وينظف الكبد من المواد الضارة التى تعلق به.

>4.الكرنب: غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد الكبد على تكسير الهرمونات الضارة غير الضرورية، وكما يساهم فى تنظيف الأمعاء وتطهير الجسم من المواد السامة الناجمة عن التدخين، بالإضافة إلى أنه يقوى الكبد ويساعده على مكافحة السموم.

>5.الثوم: يخلص الجسم من البكتيريا والطفيليات والفيروسات الضارة سواء الموجودة فى الأمعاء أو الدم، وكما يساهم فى تطهير الجهاز التنفسى وطرح المخاط الموجود فى الأمعاء.

وأضاف التقرير أن الأطعمة الأخرى التى تساهم فى تطهير الجسم من السموم والمواد الضارة: الجرجير وأعشاب البحر والليمون والبروكلى والجريب فروت وبذور الكتان والتوت الأحمر والأزرق والكرفس بجانب البقوليات التى تساهم فى تطهير الأمعاء من السموم.