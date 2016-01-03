ضبط مخدرات وأسلحة نارية وهاربين من الأحكام فى حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية على منطقة السحر والجمال على طريق الإسماعيلية – القاهرة مدعمة بالمدرعات والآليات العسكرية وعناصر الأمن المركزى وضباط المباحث الجنائية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت إشراف اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية وبرئاسة اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من ضبط المتهم "سالم .ع . ع" 32سنة عاطل مقيم أبو عيادة الجديدة وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير أحد العناصر الإجرامية المتواجدة بتلك المنطقة ــ والهارب من سجن أبى زعبل خلال أحداث ثورة 25 فى الجناية رقم 5323 لسنة 2008 مركز أبوحماد ــ شرقية، والمقضى فيها بالسجن 6 سنوات بتهمة "مخدرات"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8238 لسنة 2015 جنايات مركز التل الكبير بتهمة قتل، والمتهم " أحمد . س. ع" 22 سنة عاطل مقيم عزبة العرب ــ دائرة مركز التل الكبير، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8238 لسنة 2015 جنايات مركز التل الكبير، بتهمة "قتل" وبحوزتهما لسيارة رقم" ك د أ "596 ماركة تويوتا نبيتى اللون، وبداخلها شيكارة من البلاستيك تحوى "84" فرشا من جوهر الحشيش المخدر "2" دراجة نارية بدون لوحات معدنية، والتى يستخدمها المتهمان فى التنقل داخل الدروب والمدقات الجبلية والوعرة بالمنطقة و"3"هواتف محمولة يستخدمونها فى ترويج تجارتهما غير المشروعة ومبلغ مالى قدره "1800"جنيه وبطاقة رقم قومى مزورة ضبطت بحوزة المتهم الأول باسم "محمد على عبيد الله حسين" يستخدمها فى الهروب من الضبط كونه هارب من السجون.

كما أسفرت المأمورية عن ضبط كل من المتهم "عيد. س. م" 32 عاطل مقيم ذات الناحية، حال استقلاله السيارة رقم 50841 ملاكى شرقية ماركة بيجو 504 وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"،كذا كرتونة سرنجات، و"52" تذكرة من جوهر الهيروين المخدر، هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 50 جنيها، وبرفقته المتهم " السيد .ع. م " 39 سنة عاطل مقيم الواصفية ــ دائرة مركز أبوصوير وبحوزته "2" تذكرة من جوهر الهيروين المخدر، والذى أقر بقيامه بشرائها من المتهم الأول.

والمتهم "محمد .س .م" 33 سنة عاطل مقيم ذات الناحية وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12 رش و"2" طلقة من ذات العيار ،كذا "46" تذكرة من جوهر الهيروين المخدر،ومبلغ مالى قدره 325 جنيها.

بمواجهتهم بما أسفر عنه جمع المعلومات والتحريات والضبط والتفتيش اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فيها بمنطقة السحر والجمال، والسيارات والدراجات النارية المضبوطة لنقل وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة ومقاومة السلطات، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بالصور.."اليوم السابع" يخترق عاصمة الهيروين بالإسماعيلية.. منطقة "السحر والجمال" مخزن تجار المخدرات والسلاح.. ملتقى أكبر مروجى المخدرات بالجمهورية.. تشتهر بمواد مخدرة شديدة الخطورة تدخل عبر دروب سيناء

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