حريق هائل بثلاثة محلات تجاريّة بأسيوط.. ولا خسائر فى الأرواح

شب حريق هائل بإحدى العمارات السكنية المواجهة لاستراحة النيابة بشارع المركز فى مدينة القوصية بأسيوط، وامتد إلى مخزن أثاث وبعض المحال التجارية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ باشتعال النيران فى مخزن أثاث بشارع المركز بمركز القوصية، وامتداد النيران إلى محل أحذية، ومحل هدايا ولعب أطفال فى العقار المجاور له.

تم إخلاء العقارات المجاورة حتى تم التمكن من السيطرة على الحريق بعد محاولات استمرت ساعات، وأكدت التحريات الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى وجار فحص التلفيات.

واشتكى الأهالى من تأخر وصول سيارات الإطفاء لأكثر من نصف ساعة، ما تسبب فى وصول النيران للمحال التجارية، كما امتدت إلى العقارات الخلفية بشارع الجلاء وبعد نصف ساعة من وصول سيارات الإطفاء نفدت المياه الموجودة معهم، وتم استدعاء سيارات إطفاء من مراكز منفلوط وديروط ونفدت أيضًا المياه منها ما أثار غضب الأهالى.