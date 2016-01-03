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صور|حملة لتوزيع ألف بطانية على الفقراء بالوادى الجديد‎

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صور|حملة لتوزيع ألف بطانية على الفقراء بالوادى الجديد‎ صور|حملة لتوزيع ألف بطانية على الفقراء بالوادى الجديد‎

جانب من الحملة

نظمت جمعية الفرقان الخيرية بمركز الخارجة بالوادي الجديد،اليوم قافلتين خيريتين لقرى مركز الخارجة وذلك في إطار حملتها «الألف بطانية» التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي ضمن الأنشطة الخيرية التي تتبناها الجمعية لرعاية الفقراء والمحتاجين والحالات الأولى بالرعاية خاصة بالمناطق النائية.

وأكد صالح أمين عضو اللجنة الاجتماعية بالجمعية”أن الحملة حققت ما تربو إليه من تجميع أكبر قدر ممكن من البطانيات من أجل حماية الفقراء من برد الشتاء القارص”.
> وأضاف أمين، أن هناك قافلة توجهت لقرية الخرطوم وأخرى لقرى الثمانين وذلك لتوزيع البطاطين وأحذية جديدة وحقائب مدارس جديدة ولعب أطفال للأيتام والأسر الفقيرة.

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