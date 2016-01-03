الأرصاد: طقس اليوم بارد نهارا.. والصغرى فى القاهرة 8

يتوقع خبراء الأرصاد، أن تتحسن الأحوال الجوية ليسود البلاد اليوم طقس شتوى بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح جنوبية الغربية تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج من 3 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين.

وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم:

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القاهرة

الإسكندرية

مرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

والإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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- الأرصاد: تحسن الجو غدا وشبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة

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الصغرى 8 درجات 16 للعظمى، وفى9 صغرى 17 عظمى،8 للصغرى 17 للكبرى،8 صغرى 18 للعظمى، وفى8 صغرى 17 للعظمى،7 للصغرى 18 للعظمى، وفى8 للصغرى 17 للعظمى،الصغرى 8 العظمى 16،الصغرى 2 العظمى 15،الصغرى 6 العظمى 14،الصغرى 10 العظمى 20،الصغرى 11 العظمى 20،الصغرى 9 العظمى 20،الصغرى 11 العظمى 20،الصغرى 7 العظمى 15،الصغرى 2- العظمى 9،الصغرى 8 العظمى 17،الصغرى 3 العظمى 16،الصغرى 6 العظمى 16،الصغرى 10 العظمى 16،الصغرى 10 العظمى 19،الصغرى 8 العظمى 16،الصغرى 5 العظمى 16،الصغرى 6 العظمى 17،الصغرى 8 العظمى 18،الصغرى 9 العظمى 19،الصغرى 13 العظمى 22،الصغرى 14 العظمى 20،الصغرى 9 العظمى 16،الصغرى 7 العظمى 17،الصغرى 10 العظمى 19،الصغرى 7 العظمى 16.