الأرصاد: طقس اليوم بارد نهارا.. والصغرى فى القاهرة 8

يتوقع خبراء الأرصاد، أن تتحسن الأحوال الجوية ليسود البلاد اليوم طقس شتوى بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح جنوبية الغربية تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم:
>
موضوعات متعلقة..
>- الأرصاد: تحسن الجو غدا وشبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة
>
>
وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج من 3 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين.
وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم:
>
>
القاهرةالصغرى 8 درجات 16 للعظمى، وفى
الإسكندرية9 صغرى 17 عظمى،
مرسى مطروح8 للصغرى 17 للكبرى،
بورسعيد8 صغرى 18 للعظمى، وفى
دمياط8 صغرى 17 للعظمى،
والإسماعيلية7 للصغرى 18 للعظمى، وفى
السويس8 للصغرى 17 للعظمى،
العريشالصغرى 8 العظمى 16،
نخلالصغرى 2 العظمى 15،
طاباالصغرى 6 العظمى 14،
الطورالصغرى 10 العظمى 20،
مرسى علمالصغرى 11 العظمى 20،
الغردقةالصغرى 9 العظمى 20،
شرم الشيخالصغرى 11 العظمى 20،
رفحالصغرى 7 العظمى 15،
كاترينالصغرى 2- العظمى 9،
سيوةالصغرى 8 العظمى 17،
المنياالصغرى 3 العظمى 16،
الفيومالصغرى 6 العظمى 16،
رأس سدرالصغرى 10 العظمى 16،
أبو سمبلالصغرى 10 العظمى 19،
وسط الدلتاالصغرى 8 العظمى 16،
أسيوطالصغرى 5 العظمى 16،
سوهاجالصغرى 6 العظمى 17،
الأقصرالصغرى 8 العظمى 18،
أسوانالصغرى 9 العظمى 19،
شلاتينالصغرى 13 العظمى 22،
حلايبالصغرى 14 العظمى 20،
الوادى الجديدالصغرى 9 العظمى 16،
قناالصغرى 7 العظمى 17،
نويبعالصغرى 10 العظمى 19،
السلومالصغرى 7 العظمى 16.
موضوعات متعلقة..
>
>- الأرصاد: تحسن الجو غدا وشبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة
>
>