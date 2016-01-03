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خامنئي: السعودية ستواجه انتقاما إلهيا بعد إعدام النمر

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خامنئي: السعودية ستواجه انتقاما إلهيا بعد إعدام النمر خامنئي: السعودية ستواجه انتقاما إلهيا بعد إعدام النمر

المرشد الأعلي للثورة الإيرانية علي خامنئي

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية إن ستواجه “عقابًا إلهيًا” بعد إعدامها نمر باقر النمر أحد أهم المرجعيات الشيعية في المملكة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب رويترز نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي قوله “إن دماء هذا الشهيد المقهور التي سفكت دون وجه حق سيكون لها تأثير قريبا وسيحل الانتقام الإلهي بالساسة السعوديين.”

وأعدمت السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر و3 شيعة آخرين إلى جانب العشرات من أعضاء تنظيم القاعدة يوم السبت في مؤشر على أنها لن تتهاون في مواجهة هجمات الجهاديين السنة أو أبناء الأقلية الشيعية في المملكة على حد سواء.

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