وزيرة التعاون الدولى فى الرياض اليوم لحضور اجتماع المجلس السعودى المصرى

تتجه الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية ، على رأس الوفد المصرى لحضور الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى السعودى المصرى بالرياض، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يضم الوفد المصرى وزراء الكهرباء والبترول والثقافة، حسبما أفادت مصادر بوزارة التعاون الدولى.

ومن المقرر أن يعقد الطرفان اجتماعات تحضيرية يوم الاثنين، على أن يعقد الاجتماع النهائى يوم الثلاثاء المقبل. ويمثل الجانب السعودى عصام بن سعيد وزير الدولة، والمعنى بالملف المصرى السعودى، والمنسق العام للمجلس التنسيقى.

وتعتزم الوزيرة استكمال المفاوضات مع المملكة على تفعيل كافة الاتفاقيات التى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مارس الاقتصادى بشرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية، كما تعتزم التفاوض مع الصندوق السعودى للتنمية للحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية وعلى رأسها تنمية سيناء بفائدة 1.2% سنويا.