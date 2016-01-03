والد الضابطين الشهيدين بالشرقية: أبنائى فداء مصر وهادخل ولادى الآخرين الجيش

قال حسن عليوة والد الضابطين الشهيدين بالشرقية: "أحستب نجلى عند الله شهداء، وأنا وأبنائى فداء لمصر، وسوف أسعى لإدخال نجلى الآخرين والذين مازلوا فى مراحل التعليم للكليات العسكرية، ولن أبخل بهم على وطنى، فلولا جشينا العظيم للحقنا بمصير سوريا والعراق".

وأكد الأب المكلوم لـ"اليوم السابع"، أن القيادات أبلغته بأنه من المحتمل أن يصل جثمان نجله الرائد محمد حسن عليوة، اليوم الأحد، والذى استشهد فى حادث سير خلال مشاركته فى أعمال تدربيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويخيم والحزن والأسى على الشرقية، بسبب المصاب الأليم الذى ألم بابن محافظتهم، خاصة أن الرائد الشهيد هو شقيق الملازم أحمد حسن عليوة والذى استشهد فى إحدى العمليات الإرهابية بالعريش قبل 4 أشهر.

>وقال أهالى كفر صقر لليوم السابع، إن الشهيد حاصل على الثانوية الأزهرية من معهد كفر صقر النموذجى، ثم بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، والتحق بأكاديمية علوم عسكرية من الكلية الحربية، معربين عن حزنهم لنبأ استشهاده، وأنه سافر قبل ولادة نجلته حبيبة بأيام.



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