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كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار قنبلة هيدروجينية

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كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار قنبلة هيدروجينية كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار قنبلة هيدروجينية

أرشيفية

قالت وحدة عسكرية كورية جنوبية مسؤولة عن الدفاع النووي، اليوم الأحد إن كوريا الشمالية ربما تكون تستعد لاختبار مقدرات أسلحتها النووية الحرارية في موقعها للتجارب النووية في بيونغ كيه-ري.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فإن قيادة الدفاع البيولوجية والإشعاعية لكوريا الجنوبية قالت إن الجارة الشمالية وضعت بالفعل الأساس لتطوير أسلحة نووية حرارية وأنها قد تكون بدأت في إنتاج التريتيوم، وهو نظير مشع ضروري لصنع أسلحة نووية أكثر تطورًا.

وأضافت الوحدة التي تقع تحت السيطرة المباشرة لوزارة الدفاع أنها لا نستبعد احتمال أن عمليات الحفر في الشمال لنفق جديد في موقع بيونج كيه-ري للتجارب النووية، يمكن أن تكون مصممة لتجارب الأسلحة النووية الحرارية.

وقالت إنه بالنظر لأبحاث الشمال المتعلقة بالتكنولوجيا النووية وتاريخه في الاختبارات تحت الأرض، والوقت الذي مضى منذ تطويره النووي، فإنه يمتلك الأساس لأسلحة نووية حرارية.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت حتى الآن ثلاث تجارب نووية، في الأعوام 2006 و2009 و2013، كلها في موقع بيونغ كيه-ري.

وفي الأسبوع الماضي قال معهد 38 نورث للأبحاث الأمريكي، إنه استنادا إلى الصور عالية الدقة الجديدة للأقمار الصناعية التجارية، فإن كوريا الشمالية تمضي قدما في حفر نفق جديد في بيونج كيه-ري.

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