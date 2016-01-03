هل نجحت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام باختيار إطلالاتها الخاصة؟

تعتبر المغنية السابقة ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham واحدةً من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة في الوقت الحالي، فهل تعتقدين أنها نجحت في إلهامك لتحصلي على إطلالة عصرية أنيقة؟

تميل فيكتوريا بيكهام لاختيار التصاميم العصرية، وغالبًا ما تكون السبّاقة لارتداء تصاميمها الخاصة في إطلالات متناسقة وجذابة، فتكون إطلالاتها دائمًا محط انتباه المصورين على السجادة الحمراء أو في الإطلالات اليومية. وقد ركزنا في الصور أعلاه على اختيار أجمل اختياراتها الأخيرة في الإطلالات اليومية فشاهدنا تنوعًا لافتًا يطغى عليها.

ارتدت فيكتوريا بيكهام بنطلونات الجينز مع المعاطف الطويلة، تميز أحدها بطبعات أنيقة زادت إطلالاتها تميزًا، وكان أحد المعاطف باللون البيج نسقته مع حذاء بطبعة جلد الأفعى المتميّزة، كما شاهدناها ترتدي الفساتين السوداء القصيرة بتصاميم عصرية متميزة مرةً بعد الأخرى اخترنا أيها كان الأكثر جمالًا.

وعلى الرغم من تألقها باللون الأسود أكثر من أي لون آخر إلا أنها حرصت على التنوّع في إطلالاتها من فترة لأخرى، فاختارت الفساتين والتنانير القصيرة بألوان مشرقة كالأصفر والوردي.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل الصور من إطلالات فيكتوريا بيكهام، فشاركينا برأيك.

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