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بان كي مون يتخطى مرحلة القلق ويشعر بـ«الفزع» من الإعدامات في السعودية

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بان كي مون يتخطى مرحلة القلق ويشعر بـ«الفزع» من الإعدامات في السعودية بان كي مون يتخطى مرحلة القلق ويشعر بـ«الفزع» من الإعدامات في السعودية

بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة

قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يوم السبت إنه شعر “بفزع شديد” بسبب إعدام رجل دين شيعي بارز و46 شخصًا آخرين في ودعا إلى الهدوء وضبط النفس.

وأعدمت السعودية رجل الدين نمر النمر، وعشرات من أعضاء تنظيم القاعدة يوم السبت، مشيرة إلى إنها لن تتسامح مع أي هجمات سواء من جانب المتشددين السنة أوالأقلية الشيعية.

وأثارت عمليات الإعدام غضبا طائفيا في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وبحسب رويترز قال متحدث باسم بان في بيان إن “الشيخ النمر وعددًا من السجناء الآخرين الذين أُعدموا أدينوا بعد محاكمات أثارت قلقا عميقا بشأن طبيعة الاتهامات ونزاهة العملية.”

وأضاف المتحدث أن بان أثار قضية النمر مع الزعماء السعوديين خلال عدة مناسبات وحث السعودية على تخفيف كل أحكام الإعدام التي صدرت.

وقال المتحدث إن‭ ‬”الأمين العام دعا أيضًا إلى الهدوء وضبط النفس في رد الفعل على إعدام الشيخ النمر وحث كل زعماء المنطقة على العمل لتفادي تفاقم التوترات الطائفية.”

واقتحم محتجون إيرانيون غاضبون السفارة السعودية في طهران في ساعة مبكرة من صباح الأحد في الوقت الذي ردت فيه إيران بغضب على إعدام السعودية النمر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان‭ ‬”يأسف لأعمال العنف التي قام بها المتظاهرون ضد السفارة السعودية في طهران.”

 

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