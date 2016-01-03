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فيتنام تحتج بعد هبوط طائرة صينية في جزر متنازع عليها

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فيتنام تحتج بعد هبوط طائرة صينية في جزر متنازع عليها فيتنام تحتج بعد هبوط طائرة صينية في جزر متنازع عليها

لو هاي بينه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية

اتهمت فيتنام الصين رسميا بانتهاك سيادتها وخرق اتفاق تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة لبناء الثقة بين الجانبين وذلك بسماحها بهبوط طائرة في مطار قامت بكين ببنائه في جزيرة صناعية في جزء متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب رويترز قال لو هاي بينه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية إن المطار “شُيد بشكل غير قانوني” في جزيرة فيري كروس في أرخبيل سبراتلي في منطقة تمثل “جزءا من سبراتلي الفيتنامية.”

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) إن وزارةالخارجية الصينية رفضت الشكوى قائلة إن تلك كانت طلعة تجريبية للمطار الذي شُيد حديثا في الجزيرة والتي تطلق عليها الصين اسم يونغشو جياو وأنها مسألة “تقع تمام في نطاق السيادة الصينية.”

وقالت الولايات المتحدة إنها تشعر بقلق من أن تؤدي هذه الطلعة إلى تفاقم التوترات.

وانتقدت واشنطن بناء الصين لجزر صناعية في بحر الصين الجنوبي وتشعر بقلق من أن تكون بكين تعتزم استخدامها في أغراض عسكرية حتى رغم إعلان الصين عدم وجود نوايا عدائية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين استخدمت طائرة مدنية للقيام بالطلعة الجوية لاختبار ماإذا كانت منشآت المطار تفي بمعايير الطيران المدني.

وأضافت في إشارة إلى الاسم الصيني لجزر سبراتلي إن “الصين تملك سيادة غير قابلة للجدال على جزر نانشا والمياه المجاورة لها. والصين لن تقبل اتهام الجانب الفيتنامي الذي لا أساس له من الصحة.”

وأضافت إن الصين تأمل بأن تتمكن فيتنام من العمل على تحقيق نمو “دائم وسليم ومستقر” للعلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية إن فيتنام سلمت مذكرة احتجاج للسفارة الصينية وطلبت من الصين عدم تكرار هذا العمل.

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