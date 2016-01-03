الولايات المتحدة: إعدام النمر يزيد التوتر الطائفي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، إن حكومة بلاده تنظر بمزيد من القلق من أحكام الإعدام التي نفذت بحق 47 شخصًا بالمملكة العربية السعودية.

وأكد كيربي في تصريحات صحفية نقلتها وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة تكرر مناشدتها للحكومة السعودية لاحترام وحماية حقوق الإنسان، وتوفير محاكمة شفافة وعادلة في كل القضايا.

وطالب كيربي الحكومة السعودية بالسماح بالتعبير السلمي عن الرأي والمعارضة، والعمل على التعاون مع كل قادة المجتمع لإزالة التوترات التي تسببت فيها تلك الإعدامات.

وعبر كيربي عن قلق بلاده من تفاقم الأزمات الطائفية في أعقاب إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، في الوقت الذي لابد من تقليل تلك التوترات.

وأكد كيربي على أهمية مضاعفة قادة المنطقة لجهودهم لتقليل التوترات.