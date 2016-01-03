بالفيديو.. أمطار ورعود وصواعق في مختلف أنحاء الدولة

تشهد الدولة حالياً طقساً غائما مع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، منها أمطار رعدية خاصة في المناطق الشمالية، كما شهدت الدولة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ورياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية فوق البحر. ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل فإن حالة البحر مضطربة إلى شديدة الاضطراب في الخليج العربي ومتوسطة إلى مضطربة في بحر عمان.

ووثقت عدسة البيان جانباً من الأمطار التي هطلت على طريق دبي العين وفي مناطق مختلفة في دبي منذ صباح اليوم.

وقد نشر المركز على حسابه في تويتر مجموعة من الفيديوهات تظهر حالة الطقس في مناطق متفرقة من الدولة نستعرضها لكم فيما يلي: