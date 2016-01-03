توقف قطار منوف بكفر الدوار بعد جذب عاطلين "بلف الطوارئ"

تلقى قسم شرطة كفر الدوار إشارة بالمحضر رقم 5 أحوال قسم شرطة محطة سكة حديد دمنهور، يتضمن ضبط كل من "م ج م" بدون عمل ومقيم مركز كفر الدوار، و"ج م ع" عامل ومقيم كفر سليم دائرة القسم، لجذبهما "بلف الطوارئ" الخاص بالقطار رقم 118 ركاب الإسكندرية – منوف أثناء سيره، ما أدى إلى توقفه بمحطة سكة كفر الدوار دائرة القسم "غير مقرر وقوفه بها ".

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم رد البلف بمعرفة سائق القطار واستئناف القطار سيره متأخراً قرابة 15 دقيقة ولا توجد تأخيرات أخرى بحركة مسير القطارات، وتحرر المحضر 73 /2016 جنح المركز.