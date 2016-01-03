توقف قطار منوف بكفر الدوار بعد جذب عاطلين "بلف الطوارئ"

تلقى قسم شرطة كفر الدوار إشارة بالمحضر رقم 5 أحوال قسم شرطة محطة سكة حديد دمنهور، يتضمن ضبط كل من "م ج م" بدون عمل ومقيم مركز كفر الدوار، و"ج م ع" عامل ومقيم كفر سليم دائرة القسم، لجذبهما "بلف الطوارئ" الخاص بالقطار رقم 118 ركاب الإسكندرية – منوف أثناء سيره، ما أدى إلى توقفه بمحطة سكة كفر الدوار دائرة القسم "غير مقرر وقوفه بها ".إعلان - Ads إعلان - Ads
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم رد البلف بمعرفة سائق القطار واستئناف القطار سيره متأخراً قرابة 15 دقيقة ولا توجد تأخيرات أخرى بحركة مسير القطارات، وتحرر المحضر 73 /2016 جنح المركز.