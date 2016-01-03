أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

توقف قطار منوف بكفر الدوار بعد جذب عاطلين "بلف الطوارئ"

Google+ Print
توقف قطار منوف بكفر الدوار بعد جذب عاطلين "بلف الطوارئ" توقف قطار منوف بكفر الدوار بعد جذب عاطلين "بلف الطوارئ"
تلقى قسم شرطة كفر الدوار إشارة بالمحضر رقم 5 أحوال قسم شرطة محطة سكة حديد دمنهور، يتضمن ضبط كل من "م ج م" بدون عمل ومقيم مركز كفر الدوار، و"ج م ع" عامل ومقيم كفر سليم دائرة القسم، لجذبهما "بلف الطوارئ" الخاص بالقطار رقم 118 ركاب الإسكندرية – منوف أثناء سيره، ما أدى إلى توقفه بمحطة سكة كفر الدوار دائرة القسم "غير مقرر وقوفه بها ".

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم رد البلف بمعرفة سائق القطار واستئناف القطار سيره متأخراً قرابة 15 دقيقة ولا توجد تأخيرات أخرى بحركة مسير القطارات، وتحرر المحضر 73 /2016 جنح المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365