اشتباكات عنيفة بين المعارضة السورية وقوات النظام فى ريفى درعا ودمشق

> أفادت لجان التنسيق المحلية السورية (المعارضة) باندلاع اشتباكات عنيفة بين المعارضة وقوات النظام السورى داخل اللواء 82 شمال مدينة الشيخ مسكين فى ريف درعا الشمالى، ترافقت مع قصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من قبل قوات النظام.

ونقلت قناة "العربية الحدث" اليوم الأحد عن اللجان قولها إن :"الأحياء السكنية فى المدينة تعرضت لاستهداف بصاروخ "أرض - أرض" ما تسبب بدمار هائل فى المنطقة".

من جهة أخرى، دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة وقوات النظام على أطراف بلدة النشابية فى الغوطة الشرقية بريف دمشق، خلال محاولة الأخيرة التقدم فى البلدة.

أما فى ريف حمص الشمالى ، فقد تمكنت الفصائل المسلحة من تدمير دبابة وعربة عسكرية لقوات النظام، وقتلت العديد من عناصرها فى محاولة الأخيرة الاقتحام من عدة محاور.

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