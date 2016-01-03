أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اشتباكات عنيفة بين المعارضة السورية وقوات النظام فى ريفى درعا ودمشق

Google+ Print
اشتباكات عنيفة بين المعارضة السورية وقوات النظام فى ريفى درعا ودمشق اشتباكات عنيفة بين المعارضة السورية وقوات النظام فى ريفى درعا ودمشق

> أفادت لجان التنسيق المحلية السورية (المعارضة) باندلاع اشتباكات عنيفة بين المعارضة وقوات النظام السورى داخل اللواء 82 شمال مدينة الشيخ مسكين فى ريف درعا الشمالى، ترافقت مع قصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من قبل قوات النظام.

ونقلت قناة "العربية الحدث" اليوم الأحد عن اللجان قولها إن :"الأحياء السكنية فى المدينة تعرضت لاستهداف بصاروخ "أرض - أرض" ما تسبب بدمار هائل فى المنطقة".

من جهة أخرى، دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة وقوات النظام على أطراف بلدة النشابية فى الغوطة الشرقية بريف دمشق، خلال محاولة الأخيرة التقدم فى البلدة.

أما فى ريف حمص الشمالى ، فقد تمكنت الفصائل المسلحة من تدمير دبابة وعربة عسكرية لقوات النظام، وقتلت العديد من عناصرها فى محاولة الأخيرة الاقتحام من عدة محاور.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365