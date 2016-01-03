أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة المنيا تحبس متهما 4 أيام اختلق واقعة تفجير كنيسة للحصول على مكافأة

Google+ Print
نيابة المنيا تحبس متهما 4 أيام اختلق واقعة تفجير كنيسة للحصول على مكافأة نيابة المنيا تحبس متهما 4 أيام اختلق واقعة تفجير كنيسة للحصول على مكافأة
ألقت قوات الأمن بالمنيا القبض على شخص اختلق واقعة تفجير كنيسة بالمنيا للحصول مكافأة مالية، حيث حاول خداع أهالى مركز بنى مزار بأنه يعمل على حماية الكنيسة من الأعمال الإرهابية للحصول على مكافأة من راعى الكنيسه، إلا أن الأمن ألقى القبض عليه واعترف بأنه اختلق واقعة محاولة تفجير كنيسة للحصول على مكافأة مالية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث، يفيد بأنه إلحاقا لإخطارنا السابق فى المحضر رقم 27 أحوال مركز شرطة بنى مزار بشأن بلاغ القمص "عجايبى.م" 57 سنة كاهن كنيسة مارى مينا، و"رجب.م" 36 سنة، من بنى مزار وبحوزتهما جوال بلاستيكى أبيض اللون بداخله 4 زجاجات مولوتوف غير مشتعلة تحوى مواد بترولية.

وبسؤال الثانى قرر أنه حال توجهه لصلاة الفجر شاهد ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وحال مشاهدتهم ألقوا الجوال البلاستيكى بالقرب من الكنيسة ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وتبين اختلاق الثانى الواقعة بهدف الحصول على مبالغ مالية من الأول على سبيل المكافأة وإيهامه بحراسة الكنيسة.

بمواجهة المذكور بالتحريات اعترف تفصيليا بمضمونها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365