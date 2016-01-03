نيابة المنيا تحبس متهما 4 أيام اختلق واقعة تفجير كنيسة للحصول على مكافأة

ألقت قوات الأمن بالمنيا القبض على شخص اختلق واقعة تفجير كنيسة بالمنيا للحصول مكافأة مالية، حيث حاول خداع أهالى مركز بنى مزار بأنه يعمل على حماية الكنيسة من الأعمال الإرهابية للحصول على مكافأة من راعى الكنيسه، إلا أن الأمن ألقى القبض عليه واعترف بأنه اختلق واقعة محاولة تفجير كنيسة للحصول على مكافأة مالية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث، يفيد بأنه إلحاقا لإخطارنا السابق فى المحضر رقم 27 أحوال مركز شرطة بنى مزار بشأن بلاغ القمص "عجايبى.م" 57 سنة كاهن كنيسة مارى مينا، و"رجب.م" 36 سنة، من بنى مزار وبحوزتهما جوال بلاستيكى أبيض اللون بداخله 4 زجاجات مولوتوف غير مشتعلة تحوى مواد بترولية.

وبسؤال الثانى قرر أنه حال توجهه لصلاة الفجر شاهد ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وحال مشاهدتهم ألقوا الجوال البلاستيكى بالقرب من الكنيسة ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وتبين اختلاق الثانى الواقعة بهدف الحصول على مبالغ مالية من الأول على سبيل المكافأة وإيهامه بحراسة الكنيسة.

بمواجهة المذكور بالتحريات اعترف تفصيليا بمضمونها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.