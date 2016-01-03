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القبض على عصابة بحوزتها 35 لفافة بانجو و11 طربة حشيش بأسوان

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القبض على عصابة بحوزتها 35 لفافة بانجو و11 طربة حشيش بأسوان القبض على عصابة بحوزتها 35 لفافة بانجو و11 طربة حشيش بأسوان
ألقى ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان والقوة المرافقة اليوم، القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص وربة منزل بمدينة أسوان، وبحيازتهم حوالى 35 لفافة بانجو و11طربة حشيش.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بتمكن مأمورية ضبطية بعد تقنين الإجراءات من ضبط المتهم "خالد . م" - 25 سنة عاطل ومقيم مدينة أسوان، والمتهم " محمد . ج" - 24 سنة عاطل ومقيم مدينة أسوان، والمتهم "حسين . أ" - 36 سنة عاطل ومقيم الأقصر، والمتهمة "و . ر" - 18سنة ربة منزل ومقيمة مدينة أسوان، وبحيازتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة تضمنت كيلو جرام من نبات البانجو المخدر معبأة فى لفافات وكمية من جوهر الحشيش وزنت حوالى 2 كيلو و750 جراما، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7334 إدارى قسم أول أسوان، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

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