ميليشيات الحوثيين وصالح باليمن تواصل منع دخول المساعدات إلى تعز المحاصرة

قتل مدنيان وأصيب 17 آخرون فى قصف نفذته ميليشيات الحوثيين وصالح ضد المناطق السكنية فى مدينة تعز جنوب غربى اليمن، فى الوقت الذى تواصل فيه هذه الميليشيات منع دخول المساعدات إلى المدينة المحاصرة.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى اليمنى بتعز أن قوات الجيش والمقاومة تصدت لهجوم من عناصر الميليشيات فى شرقى المدينة، كما تجددت الاشتباكات فى منطقة الأقروض جنوب شرقى المدينة وقامت طائرات التحالف العربى بقصف مواقعهم فى المنطقة .

وأوضح المركز أن 19 من الميليشيات قتلوا فى الاشتباكات وقصف الطائرات وأصيب العشرات، فيما استشهد اثنان من المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية .