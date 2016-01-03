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6 نصائح للوقاية من "البرد".. تناول الثوم والبقدونس والتخلص من منديلك بسرعة

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6 نصائح للوقاية من "البرد".. تناول الثوم والبقدونس والتخلص من منديلك بسرعة 6 نصائح للوقاية من "البرد".. تناول الثوم والبقدونس والتخلص من منديلك بسرعة
تشهد البلاد حاليا حالة من تقلبات الطقس وتساقط الأمطار الغزيرة فى بعض المحافظات، وهذا الطقس من أسباب زيادة معدلات الإصابة بنزلات البرد والنزلات الشعبية وغيرها.

ويعد الغذاء والمشروبات من الاحتياطات التى يمكنها حمايتك من أمراض الشتاء، وهذا ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

وتابع أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التى يمكنك تناولها لحمايتك من نزلات البرد والأنفلونزا، والتى تحد من ذهابك للطبيب، كما أن لها فاعلية توازى فعالية الأدوية، بل وقد تتفوق عليها بكثير وذلك نتيجة لكثرة فوائدها وعناصرها الغذائية.. ويقدم استشارى السمنة والنحافة بعض النصائح للحد من إصابتك بنزلات البرد أثناء تلك التقلبات الجوية وهى:

1- غسل الأيدى جيدا.
>2- التخلص بسرعة من المناديل التى تحتوى على البكتيريا والفيروسات نتيجة للعطس أو البصق أو الكحة.
>3- تهوية الغرف فى الصباح، وذلك لتجديد الهواء وقتل البكتيريا والفيروسات.
>4- الإكثار من تناول السوائل كالقرفة والزنجبيل.
>5- تناول الأطعمة الغنية الثوم والجزر والبطاطا والسبانخ والمشمش والبقدونس والبسلة.
>6- تناول الأغذية الغنية بفيتامين سى، كالجوافة والكيوى والفلفل والطماطم والبرتقال والينسون.
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مصر 365