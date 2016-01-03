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زوج فى دعوى نشوز: مراتى اتجننت وفتحت بيتنا لممارسة السحر بصحبة صديقاتها

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زوج فى دعوى نشوز: مراتى اتجننت وفتحت بيتنا لممارسة السحر بصحبة صديقاتها زوج فى دعوى نشوز: مراتى اتجننت وفتحت بيتنا لممارسة السحر بصحبة صديقاتها
أقام الزوج "سعيد.ص" دعوى نشوز ضد زوجته "بثينة.ز" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته وقيامها بفتح منزل الزوجية لممارسة السحر مع صديقاتها.

وتابع الزوج: تزوجنا من 10 أعوام وأنجبنا 3 أولاد وخلال الـ7 سنوات الأولى من الزواج كانت متدينة وعاقلة، ولكن فى الفترة الأخيرة بدأت هى وصديقاتها المقربين بالانشغال بالأعمال وخصوصا بعد حدوث عدة مشاكل لنا أولها خسارة مالية وخلافات زوجية وتعب ابنى الأصغر دون إيجاد علاج، ومن وقتها وصاحبت الدجالين وأصبحوا ضيوفا دائمين لدينا فى المنزل.

واستكمل: شكوت لأهلها أن ما تفعله غير طبيعى، وأن الصبر على المصيبة هو ما سيجعها تحل عنا، وأن الأفعال التى ترتكبها تخالف الدين ويجب أن لا تقوم بذلك، لأنه خطر على أولادها واستقرار المنزل، ولكنها زادت ورفضت الرجوع وأصبحت كل يوم تقوم بأشياء غريبة ومقززة.

وتابع: هددنى بتطليقى إذا لم أوافق بما تفعل وحرمانى من أولادى وعندما رفضت قامت بطردى من المنزل ومن ذلك الوقت وأنا لا أرى أولادى وهم فى خطر بصحبة تلك المريضة التى لا يشغلها إلا تحضير العفاريت.

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مصر 365