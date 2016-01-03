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أهالى طفل بالبحيرة يطالبون وزير الصحة بتوفير سرير بالعناية المركزة لإنقاذه

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أهالى طفل بالبحيرة يطالبون وزير الصحة بتوفير سرير بالعناية المركزة لإنقاذه أهالى طفل بالبحيرة يطالبون وزير الصحة بتوفير سرير بالعناية المركزة لإنقاذه
طالب أهالى الطفل بلال محمد يوسف، تلميذ بالصف الثانى بمدرسة الإيمان الابتدائية بمدينة كفر الدوار، بسرعة تدخل وزير الصحة ومحافظ البحيرة، بعد أن تدهورت حالته الصحية فتم تحويله لحميات الإسكندرية وفور دخوله تبين إصابته بالتهاب حاد على المخ ولا يوجد علاج له بالحميات نظرًا لاحتياجه لمتابعة من دكتور مخ وأعصاب وعند محاوله أهله تحويله لمستشفى الطلبه بالإسكندرية أفاد المستشفى بعدم وجود سرير بالعناية المركزة وحالة الطفل خطيرة.

يذكر أنه تم تداول صورة الطفل المذكور عبر وسائل التواصل الاجتماعى ونشر ما يفيد بأنه تم إعطاؤه مصل فيروس الالتهاب السحائى بالرغم من تقيؤه للمصل بالمرة الأولى، وبعدها أصيب بإعياء شديد وارتفاع فى درجة الحرارة فتم حجزه بحميات كفر الدوار وبعدها دخل فى غيبوبة وخلال فترة حجزه بالمستشفى لم تتحسن حالته.


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