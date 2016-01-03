أهالى شبرا الخيمة لمحافظ القليوبية الجديد: أنقذنا من نفق المشاة الآيل للسقوط

رصدت كاميرا "اليوم السابع" نفق المشاة بشبرا الخيمة الوحيد الذى يعبره تلاميذ المدارس للوصول إلى منازلهم وموقف الأتوبيسات وقد تحول إلى ماسورة مجارٍ بسبب طفح المياه الجوفية بداخله ما يهدد حياة الطلبة العابرين منه للخطر، فقد أصبح النفق "آيلا للسقوط" ويعيش الطلبة والأهالى حالة من الرعب المستمر خوفًا من انهياره على رءوسهم فى أية لحظة، مطالبين بسرعة تدخل الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية المحافظ لحل مشكلة النفق قبل وقوع كارثة

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع" إنهم يعيشون حالة من الفزع خوفًا على حياة أبنائهم أثناء عبورهم نفق ميدان المؤسسة العمالية أمام شارع ناصر والذى يعبره التلاميذ مرتين يوميًا للوصول لمدارسهم بمنطقة الفرنوانى والعودة لمنازلهم بمدينة السعادة والتعاون ومنطقة بيجام فضلا عن تعرضهم لمضايقات بعض الباعة الجائلين المنتشرين بداخله رغم أنه لا يتعدى عرضه المتر.

وطالب الأهالى الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية بتفقد شوارع حى غرب شبرا الخيمة ليشاهد بنفسه ما يعانيه المواطنون من إهمال شديد فى جميع الخدمات أهمها ملف النظافة والمرور خاصة الشوارع الرئيسية بالمنطقة وهى شارع أحمد عرابى و15 مايو وطريق بيجام وشارع 25 حيث إنهم يعدون مداخل المنطقة.

وأكد الأهالى أنهم على الرغم من إرسالهم استغاثات وشكاوى للمسئولين لإنقاذهم من شبح الموت الذى يتعرضون له يوميًا أثناء عبورهم من هذا النفق المظلم دائمًا إلا أنه ضرب بشكاواهم عرض الحائط ولم تتم متابعة الموقف وكتابة تقرير بحالة النفق الآيل للسقوط جراء المياه الجوفية التى تخرج من باطن الأرض ولم يقم مسئولو حى غرب شبرا الخيمة أو شرطة المرافق بنقل الباعة الجائلين من داخله خاصة أنه لا يتسع لأكثر من مرور شخصين فى عرضه الذى لا يتجاوز المتر فضلاً عن انتشار القمامة التى تضر بصحة الطلاب والأهالى أيضًا.

وأكد الأهالى أنهم لم يجدوا أحدًا يتحرك لعمل الصيانة اللازمة لذلك النفق الذى يوجد بجواره نفق آخر لا يفرق عنه فى شىء فهو الآخر أغرقته المياه الجوفية وينتظر سقوطه بين لحظة وأخرى على رءوس المواطنين.



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