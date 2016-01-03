نائب عن دائرة كفر الزيات: سأطالب بخلق ظهير صحراوى للغربية لتخفيف التكدس

قال صلاح الحصاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات فى محافظة الغربية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة فى البرلمان لخلق ظهير صحراوى لمحافظة الغربية لتخفيف التكدس والزحام والكثافة السكانية بمدن وقرى المحافظة.

وأضاف "الحصاوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": سأقدم استجوابًا لوزير الإسكان لتعديل المخطط الإستراتيجى الذى وضعته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والذى حدد ارتفاعات العمارات السكنية فى بعض المناطق ما يدفع المواطنين للبناء على الرقعة الزراعية ما تسبب فى خسارة المحافظة لمساحات شاسعة من الأراضى المزروعة

>وتساءل النائب صلاح الحصاوى: "لماذا لا تطبق الوزارة القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية".

وأكد أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وضعت مخططًا تسبب فى لجوء المواطنين للبناء على الرقعة الزراعية الأمر الذى تسبب فى انخفاض المساحات المزروعة.