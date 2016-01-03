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بالصور.. مزلقان غير شرعى يهدد أرواح أهالى سموحة ويتحول إلى مقلب قمامة

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ما زال أهالى منطقة سموحة وحجر النواتية، يعانون من وجود مزلقان غير شرعى، ومقلب قمامة يتعدى على حرم السكة الحديد ليمثل خطورة داهمة على سكان كلا من المنطقتين.

ويفصل المزلقان غير الشرعى بين أرقى أحياء الإسكندرية وهى منطقة سموحة، ومنطقة حجر النواتية الشعبية، وكل منهما يعانى من أكوام القمامة التى لا تنتهى من أمام المزلقان وأحيانًا تشتعل بها النيران لتنشر والروائح الكريهة، ويقع المزلقان فى نهاية شارع النصر ويهدد أرواح آلاف الطلاب والموظفين والأهالى بعد عبور قطار خط أبو قير يوميًا حيث إن المزلقان بلا إشارات ولا يوجد إشراف رسمى عليه.

وأكد الأهالى أنهم تقدموا بطلب وافق عليه اللواء سعيد الفوال رئيس حى شرق، لإقامة كشك مراقبة لعدم إلقاء القمامة إلا أنه إلى الآن لم يتم تنفيذ أى شىء

وقال أحد الأهالى لـ"اليوم السابع": نعيش المعاناة يوميًا بسبب خطورة هذا المزلقان ولابد من إغلاقة خاصة عقب حدوث حادث وفاة لشخصين الأسبوع الماضى، مضيفًا: "تم إرسال شكوى لمجلس الوزراء بخصوص المزلقان وتم تحويل الشكوى لسكك حديد وتمت المعاينة وأفادوا بأنه مزلقان غير شرعى وتم إثبات ذلك باإدارة الهندسية بمحطة مصر بسكك حديد مصر، وحاولنا تحرير محضر لإثبات حالة بشرطة السكة الحديد بسيدى جابر من خلال مندوب السكة الحديد إلا أن المأمور رفض تحرير المحضر".

وتضيف إيمان عرب أحد سكان المنطقة: "أنه تم إرسال شكاوى عديدة للمحافظة ومجلس الوزراء بخصوص مزلقان القطار المتواجد فى نهاية الشارع وهو سبب خراب المنطقة وتحول إلى مقلب قمامة"

ويقول المهندس إبراهيم يسرى، رئيس الإدارة الهندسية بهيئة السكة الحديد بالإسكندرية: "بالفعل المزلقان غير شرعى، وهناك خلاف بين هيئة السكة الحديد ومحافظة الإسكندرية فى تنفيذ مشروع نفق تحت الأرض ليحل محل المزلقان، وإلى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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