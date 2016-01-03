نائبة ببورسعيد: لقائى بقنصل أمريكا تناول بحث مشروعات تتم دراستها حاليًا

أكدت رانيا السادات نائبة بورسعيد، أن لقاءها مع "جون نستد" قنصل الولايات المتحدة الأمريكية كان بأحد المطاعم الشهيرة ببورسعيد وليس بمكتبه، وذلك ردًا على هجوم صفحات التواصل الاجتماعى ببور سعيد عليها بعد لقائها بالقنصل.

وأشارت فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن اللقاء جاء بناءً على دعوة خاصة من القنصل لتقديم التهنئة بفوزها فى الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية بالإضافة لبحث سبل التعاون بين البلدين من خلال عضويتى بلجنة الشئون الخارجية بالبرلمان .

ولفت رانيا السادات، إلى أن اللقاء تتضمن المشروعات التى يتم دراستها حاليًا من قبل الحكومة الأمريكية تمهيدًا لإقامتها بشرق بورسعيد التى تحولت لمنطقة جذب للمستثمرين من كل أنحاء العالم، مؤكدة أن اللقاء تضمن الحديث عن نزاهة الانتخابات والتجربة الرائدة للديمقراطية التى تناولتها وسائل الإعلام المقروءة والمرئية من خلال المراقبين الدوليين من كل أنحاء العالم .

وأوضحت رانيا أن وجود "إسراء فاهيد" المتهمة بانتمائها لحركة 6 إبريل خلال اللقاء كان لمتابعة ما يدور من أسئلة من قبل مترجمة القنصل الأمريكى وحرصًا منى على موضوعية التصريحات فى إطار بحث سبل التعاون بين البلدين.