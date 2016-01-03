أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائبة ببورسعيد: لقائى بقنصل أمريكا تناول بحث مشروعات تتم دراستها حاليًا

Google+ Print
نائبة ببورسعيد: لقائى بقنصل أمريكا تناول بحث مشروعات تتم دراستها حاليًا نائبة ببورسعيد: لقائى بقنصل أمريكا تناول بحث مشروعات تتم دراستها حاليًا
أكدت رانيا السادات نائبة بورسعيد، أن لقاءها مع "جون نستد" قنصل الولايات المتحدة الأمريكية كان بأحد المطاعم الشهيرة ببورسعيد وليس بمكتبه، وذلك ردًا على هجوم صفحات التواصل الاجتماعى ببور سعيد عليها بعد لقائها بالقنصل.

وأشارت فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن اللقاء جاء بناءً على دعوة خاصة من القنصل لتقديم التهنئة بفوزها فى الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية بالإضافة لبحث سبل التعاون بين البلدين من خلال عضويتى بلجنة الشئون الخارجية بالبرلمان .

ولفت رانيا السادات، إلى أن اللقاء تتضمن المشروعات التى يتم دراستها حاليًا من قبل الأمريكية تمهيدًا لإقامتها بشرق بورسعيد التى تحولت لمنطقة جذب للمستثمرين من كل أنحاء العالم، مؤكدة أن اللقاء تضمن الحديث عن نزاهة الانتخابات والتجربة الرائدة للديمقراطية التى تناولتها وسائل الإعلام المقروءة والمرئية من خلال المراقبين الدوليين من كل أنحاء العالم .

وأوضحت رانيا أن وجود "إسراء فاهيد" المتهمة بانتمائها لحركة 6 إبريل خلال اللقاء كان لمتابعة ما يدور من أسئلة من قبل مترجمة القنصل الأمريكى وحرصًا منى على موضوعية التصريحات فى إطار بحث سبل التعاون بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك