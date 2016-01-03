طائرات التحالف العربى تواصل استهداف مواقع الميليشيات فى مناطق متفرقة باليمن

قصفت طائرات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية قبل فجر اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء .

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت مخازن للأسلحة فى منطقة وادى ظهر بمديرية همدان شمال غربى العاصمة والمجمع الحكومى للمديرية فى منطقة المحجر بوادى ظهر ومنطقة الكسارات الواقعة فى الجبل المطل على الوادى مما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة هزت المنطقة.

كما استهدفت الطائرات قاعدة الديلمى الجوية القريبة من مطار صنعاء شمالى العاصمة ومعسكر النهدين المطل على دار الرئاسة جنوبى صنعاء.

كانت الطائرات قد استهدفت مساء أمس معسكر الاستقبال التابع للحرس الجمهورى بمنطقة ضلاع همدان بمحافظة همدان ومعسكرا فى جبل عيبان ومعسكرى عمد وريمة حميد جنوبى صنعاء.

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